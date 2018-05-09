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القوات الأمنية تعتقل “والي بادوش” غربي الموصل
2018/05/09 | 09:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد..

كشف الناطق باسم فوج طوارئ شرطة نينوى النقيب فتحي خلف، الأربعاء، عن اعتقال اربعة قياديين بتنظيم “داعش” الإجرامي بينهم ما يسمى بـ”والي بادوش” غربي الموصل.

وقال خلف في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “قوات تابعة للفوج تمكنت بعملية نوعية من اعتقال اربعة قياديين في عصابات داعش بموجب معلومات استخباراتية دقيقة اكدت تواجدهم داخل منزل في منطقة رجم حديد غربي الموصل”.

وأضاف أن “القوات الامنية اقدمت على محاصرة المنطقة بالكامل واقتحام المنزل واعتقالهم بالحال بينهم مايسمى (والي بادوش) الارهابي (ابو صفوان الحداد)، وتم اقتيادهم الى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم تمهيدا لتسليمهم الى القضاء العراقي”.

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