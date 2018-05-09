مصرع وإصابة عشرة أشخاص في حوادث سير متفرقة في ذي قار

2018/05/09 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن مصرع ثلاثة اشخاص واصابة سبعة اخرين في حوادث سير متفرقة في المحافظة في غضون الساعات الـ 24 الماضية.





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن مصرع ثلاثة اشخاص واصابة سبعة اخرين في حوادث سير متفرقة في المحافظة في غضون الساعات الـ 24 الماضية.وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ان اعنف الحوادث سجل على طريق (الناصرية - بصرة) اثر انقلاب عجلة ( تويوتا جكسارة ) ما تسبب بمصرع شخصين من اهالي البصرة.وبين ان حادثا اخر وقع بتصادم عجلتين على طريق (ناصرية – سوق الشيوخ) بين عجلة ( فولكا ) و ( كيا سبورتج ) وتسبب بمصرع امراة واصابة اربعة اخرين.

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