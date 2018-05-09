نادي الحسين: اتهامات قمبل غير صحيحة وبعيدة عن المهنية

2018/05/09 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعربت ادارة نادي الحسين، الأربعاء، عن استغرابها من تصريحات مدرب الفريق السابق كريم قمبل والتي اتهم بها رئيس الهيئة الإدارية للنادي بالتدخل بعمله والتدخل في تشكيلة الفريق، مؤكدة ان تصريحاته غير صحيحة وبعيدة عن المهنية.

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وقال النادي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، "نستغرب التصريحات والتهم التي تطلق جزافاً من هناك وهناك من قبل المدرب السابق للفريق كريم قمبل بحق نادي الحسين ورئيس هيئته الإدارية كامل زغير، والتي اتهم بها السيد رئيس الهيئة الإدارية، بالتدخل بعمله والتدخل في تشكيلة الفريق حيث إننا ننفي ذلك الآمر جملةً وتفصيلاً".

واضاف أن "المدرب صرح بأشياء بعيدة عن المهنية، وتكلم وتهجم كثيراً دون أن يقول جملة واحدة مفيدة وكأنه بتصريحاته (غير المنضبطة) يظن نفسه بأنه سوف يصبح حديث الساعة".

وأكد ان "ما صرح به قمبل لا يمكن ان يمر مرور الكرام لذلك هو مطالب بالاعتذار عن كل الكلام لكونه غير صحيح".

وتابع ان "الإدارة قدمت الشكر والامتنان له عقب الاستقالة التي قدمها بعد نهاية مباراة الفريق مع الشرطة، وأنها تعاملت بكل احترام وتقدير مع المدرب المذكور ولم تتدخل في عمله وتركت العمل الفني له لوحده من خلال إبعاد واختيار اللاعب الأفضل لصفوف الفريق".

واشار الى ان "قضية التكلم على المكتب الإعلامي للنادي ووصفه إياه بأنه قد تهجَّم عليه، إننا نؤكد إن مكتبنا الإعلامي يضم مجموعة مِن الصحفيين الشباب والمهنيين الذين ينقلون الخبر بمهنيه عاليه بعيداً عن الأكاذيب".

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