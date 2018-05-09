2018/05/09 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – تناولت الموندو الكتالونية اللقطات التي نشرتها الموفي ستار بلس من مباراة الكلاسيكو الأخيرة في الجولة السادسة والثلاثين من الليجا حيث ركزت على لقطات ميسي مع الحكم هيرنانديز هيرنانديز .

ومن خلال تلك اللقطات فقد أكدت الموندو على أن ميسي برئ مما يثار حول أنه قد قام بالضغط على الحكم حيث تشير إلى أن من بدأ الحوار في النفق المؤدي لغرف الملابس لم يكن نجم برشلونة ولكن حكم المباراة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيرنانديز هو من بدأ الحوار مع ميسي) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيرنانديز هو من بدأ الحوار مع ميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).