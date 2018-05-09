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هيرنانديز هو من بدأ الحوار مع ميسي
2018/05/09 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – تناولت الموندو الكتالونية اللقطات التي نشرتها الموفي ستار بلس من مباراة الكلاسيكو الأخيرة في الجولة السادسة والثلاثين من الليجا حيث ركزت على لقطات ميسي مع الحكم هيرنانديز هيرنانديز .

ومن خلال تلك اللقطات فقد أكدت الموندو على أن ميسي برئ مما يثار حول أنه قد قام بالضغط على الحكم حيث تشير إلى أن من بدأ  الحوار في النفق المؤدي لغرف الملابس لم يكن نجم برشلونة ولكن حكم المباراة .

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