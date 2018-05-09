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#عدنان يوسف رجيب - الأمن العراقي يكشف عن المكان المحتمل لإختباء البغدادي -تخبط جهاز الأمن
2018/05/09 | 09:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عدنان_يوسف_رجيب الأمن العراقي يكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغداديتخبط جهاز الأمن العراقي....تم نشرخبر يوم الإثنين 7 مايس (ماي) 2018 عن تصريح لجهاز الأمن العراقي حول ترصد أبو بكر البغدادي، [إسمه الحقيقي، إبراهيم عواد إبراهيم البدري]، المسؤول الأول لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، [داعش] .

وتصريح جهاز الأمن العراقي هذا يدلل إنه جهاز يفتقد لأوليات وأبجديات التخطيط ال......

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