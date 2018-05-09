2018/05/09 | 09:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عدنان_يوسف_رجيب الأمن العراقي يكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغداديتخبط جهاز الأمن العراقي....تم نشرخبر يوم الإثنين 7 مايس (ماي) 2018 عن تصريح لجهاز الأمن العراقي حول ترصد أبو بكر البغدادي، [إسمه الحقيقي، إبراهيم عواد إبراهيم البدري]، المسؤول الأول لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، [داعش] .
وتصريح جهاز الأمن العراقي هذا يدلل إنه جهاز يفتقد لأوليات وأبجديات التخطيط ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عدنان يوسف رجيب - الأمن العراقي يكشف عن المكان المحتمل لإختباء البغدادي -تخبط جهاز الأمن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتصريح جهاز الأمن العراقي هذا يدلل إنه جهاز يفتقد لأوليات وأبجديات التخطيط ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عدنان يوسف رجيب - الأمن العراقي يكشف عن المكان المحتمل لإختباء البغدادي -تخبط جهاز الأمن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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