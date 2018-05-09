2018/05/09 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدنان_يوسف_رجيب الأمن العراقي يكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغداديتخبط جهاز الأمن العراقي....تم نشرخبر يوم الإثنين 7 مايس (ماي) 2018 عن تصريح لجهاز الأمن العراقي حول ترصد أبو بكر البغدادي، [إسمه الحقيقي، إبراهيم عواد إبراهيم البدري]، المسؤول الأول لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، [داعش] .وتصريح جهاز الأمن العراقي هذا يدلل إنه جهاز يفتقد لأوليات وأبجديات التخطيط ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عدنان يوسف رجيب - الأمن العراقي يكشف عن المكان المحتمل لإختباء البغدادي -تخبط جهاز الأمن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عدنان يوسف رجيب - الأمن العراقي يكشف عن المكان المحتمل لإختباء البغدادي -تخبط جهاز الأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).