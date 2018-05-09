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English | كوردى


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2018/05/09 | 09:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يرى عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي سيرغي جلزنياك، أن أسباب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مزيفة، وأن قيادة البيت الأبيض تستفز إيران لاتخاذ إجراءات انتقامية ونشر أزمة جديدة في الشرق الأوسط.

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