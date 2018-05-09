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ترامب ينسحب من الاتفاق النووي الايراني
2018/05/09 | 09:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الايراني، وإعادة العمل بالعقوبات الاميركية على طهران، في خطوة يخشى ان تترك تداعيات واسعة على ايران والعلاقات بين الولايات المتحدة واوروبا.

وقال ترامب في كلمة ألقاها في البيت الابيض “أعلن اليوم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني”.

وأضاف “بعد لحظات، […]

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