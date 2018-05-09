2018/05/09 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد تنفي تعرض الدليمي الى محاولة اغتيال جنوبي العاصمة

بغداد/...نفت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، تعرض النائبة عن تحالف الوطنية، زيتون الدليمي، الى محاولة اغتيال.

وقال القيادة في بيان لها، إن "بعض وسائل الاعلام تداولت خبر تعرض النائبة (زيتون الدليمي) الى هجوم مسلح".

وأضافت: "بدورنا نؤكد عدم صحة الخبر وان ما حدث هو عطب محولة كهربائية مما تسبب بصوت عال في منطقة هور رجب (بمنطقة الدورة، جنوبي بغداد)، عندما كانت النائبة في تجمع انتخابي ولم تحصل اية خسائر بشرية".

وكانت النائبة أكدت، مساء الثلاثاء، انفجاراً استهدفها، كاد أن يودي بحياتها.

وقالت الدليمي في بيان لها: "الحمد لله الذي نجانا من محاولات ايدي الغدر التي حاولت ان تطيح بنا من بين مؤيدينا بعد تعرضنا لهجوم ارهابي مسلح".

وأضافت، ان الهجوم "سبقه صوت انفجار يقال انه كان حزاما ناسفا او عبوة ناسفة او ايً كان فقد كاد ان يؤدي بحياتنا".

وتابعت: "اشكر قوات الجيش التي حضرت بالسرعة الممكنة لمكان الحادث واشكر كل من تواصل وسأل عنا".

وأكملت قائلة: "أحب ان اطمئن اهلي وجمهوري ان زيتون الدليمي تبقى في خدمتكم وتتواصل مع اهلها ومحبيها في جميع المناطق حتى لو كلف ذلك حياتي ولا يمنعنا الجبناء من التواصل معكم".



على حد تعبيرها.انتهى 1

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