كيف رد البرلمان الإيراني على انسحاب أميركا من الاتفاق النووي؟

2018/05/09 | 09:20

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المعلومة/بغداد..

حرق نواب مجلس الشورى الاسلامي الإيراني “البرلمان”، بمستهل الجلسة العلنية للمجلس اليوم الاربعاء، العلم الاميركي والاتفاق النووي وذلك ردا على انسحاب ترامب من الاتفاق.

وتوجه عدد من النواب، في مستهل الجلسة العلنية للمجلس، الى منصة الهيئة الرئاسية وأطلقوا شعار الموت لاميركا وأحرقوا العلم الاميركي.

ورحب باقي النواب بهذا الاجراء وأعلنوا مخاطبين الرئيس الاميركي “لقد أحرقت الاتفاق النووي، ونحن أيضا نحرق علمك وأطلقوا مرة أخرى، شعار الموت لاميركا”.



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