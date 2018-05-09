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الجمارك تضبط مواد ممنوعة بمنفذ اقصى جنوب العراق
2018/05/09 | 09:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك مركز كمرك سفوان الحدودي في محافظة البصرة يوم الاربعاء وبالتعاون مع شرطة الكمارك عن ضبط  مواد ممنوعة من الدخول في منفذ سفوان الحدودي.

وأوضحت الهيئة في بيان ورد لشفق نيوز، ان المواد  تضمنت (اراكيل الكترونية و معسل وفلتر اراكيل الكترونية ) مخفية في احدى السيارات القادمة من الجانب الكويتي .

وأشارت الهيئة الى احالة المهرب وهو عراقي الجنسية الى الجهات المختصة لأتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقه.

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