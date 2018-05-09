وزير الخارجية الامريكي في كوريا الشمالية استعداداً لقمة ترامب – كيم

2018/05/09 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعةوكالة صدى الاعلام

وصل وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، اليوم الاربعاء، الى كوريا الشمالية من اجل تسريع الاستعدادات لعقد القمة “التاريخية” بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة “فرانس برس”، ان هذه الزيارة غير المعلنة لبومبيو، وهي الثانية له خلال أسابيع لكنها الاولى بصفته وزيرا للخارجية، تهدف الى تسريع الاستعدادات للقمة غير المسبوقة بين دونالد ترامب وكيم جونغ اون.

وتأتي الزيارة في وقت تسري فيه شائعات بدنو موعد اطلاق سراح ثلاثة أميركيين محتجزين في كوريا الشمالية.

ويشكل الانفراج الذي تلا الالعاب الاولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية تباينا واضحا مع التوتر الشديد الذي كانت تعيشه شبه الجزيرة قبل أشهر فقط عندما كان ترامب وكيم يتبادلان الشتائم والاتهامات والتهديدات بالدمار على خلفية البرنامجين النووي والبالستي لكوريا الشمالية.

وصرح ترامب في كلمة متلفزة من البيت الابيض “نعتقد اننا في طور بناء علاقات مع كوريا الشمالية”، مضيفا “سنرى كيف ستسير الامور.



ربما لن تسير على ما يرام.



لكن ربما تكون شيئا عظيما لكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والعالم بأسره”.

الا ان تفاصيل هذه القمة لا تزال غامضة فخلال قمة نادرة في نيسان الماضي في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين اعاد كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان التأكيد على التزامهما تحقيق “هدف مشترك” و”نزع السلاح النووي التام” من شبه الجزيرة.

لكن وقبل ساعات فقط على وصول بومبيو الى بيونغ يانغ أعن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع ايران ما يزيد من تعقيد فرص اقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن سلاحها النووي.

كما التقى كيم الرئيس الصيني شي جينبينغ للمرة الثانية في غضون ستة أسابيع ما يبرز الجهود التي يبذلها هذا البلدان الحليفان منذ حقبة الحرب الباردة لتحسين العلاقات كما ان الصين لا تريد ان يتم تهميشها في التحركات الدبلوماسية الحثيثة حاليا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن كيم قوله انه “لا ضرورة لان تكون كوريا الشمالية دولة نووية “اذا ألغى الاطراف المعنيون سياساتهم العدائية وتهديداتهم الامنية ضد كوريا الشمالية”.

واعرب كيم كذلك عن امله في ان تتخذ الولايات المتحدة وكوريا الشمالية “اجراءات تدريجية ومتزامنة” لتحقيق نزع الاسلحة والسلام، بحسب وكالة الصين الجديدة، في اشارة الى ان بيونغ يانغ تريد اتفاقا متبادلا.

ولم يُعرف بعد برنامج بومبيو أو الشخصيات الذين سيلتقيهم في كوريا الشمالية .



وصرح امام صحافيين انه يسعى للاعداد للقمة بين ترامب و”الرئيس اون” ما اثار تعليقات ساخرة من قبل مراقبين.

وكتب جيفري لويس خبير مراقبة التسلح في تغريدة “بومبيو لا يعرف ان كيم هو اسم الكنية لكن من الواضح انه على اطلاع تام بفروقات المفهوم والدلالة لتعبير نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية”.

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