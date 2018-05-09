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الأمن النيابية توجه تحذيراً للمسؤولين الأمنيين بشأن الاقتراع الخاص
2018/05/09 | 09:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد..

حذر رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، الأربعاء، المسؤولين الأمنيين والعسكريين من تعريض انفسهم للمساءلة القانونية في حال لجأوا إلى الترويج والدعاية لطرف معين خلال الاقتراع الخاص الذي يبدأ يوم غد الخميس.

وقال الزاملي في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الإجراءات الخاصة بيوم التصويت الخاص لا بد أن تعتمد المهنية والانسيابية دون تدخل من قبل أي طرف”.

وأضاف أن “ما نأمله هو ألا تخضع عملية التصويت لأي تأثيرات من أي جهة أو طرف نافذ، لأننا نعلم أن هناك من يراهن من أحزاب وكتل وسياسيين نافذين على عملية التصويت الخاص لإحراز أصوات عن طريق الترغيب والترهيب”.

وأشار الزاملي إلى أن “أي مسؤول أمني أو عسكري يمكن أن يلجأ إلى الترويج والدعاية لطرف معين أو جهة فسوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية، لأننا نريد أن تكون المؤسسة الأمنية مستقلة”.

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