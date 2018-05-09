2018/05/09 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الأربعاء بمقتل مسؤول في قوات الحشد الشعبي بمدينة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وقتل "نجم هادي فيّاض" مسؤول استخبارات السيطرات في الحشد الشعبي، وهو ينتمي الى جماعة "عصائب اهل الحق" في وقت متأخر من ليلة امس في احدى الطرقات بين حي "دوميز"، و"النداء" بكركوك، حسب ما افاده مصدر امني مسؤول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل مسؤول في الحشد الشعبي من "العصائب" في كركوك ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل مسؤول في الحشد الشعبي من "العصائب" في كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).