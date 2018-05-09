الاتحاد الأوروبي: سننفذ التزاماتنا بموجب الاتفاق النووي

2018/05/09 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما- واع أكد الاتحاد الاوروبي انه سيلتزم بموجب الاتفاق النووي الايراني ولن يغير موقفه.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الاثنين أن “منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، قالت أن الدول الأوروبية ستستمر في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق الموقع مع إيران” واشار الى أن ” موغيريني علقت أثناء تواجدها في العاصمة الإيطالية، […]

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