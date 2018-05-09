منح 3 جوائز للعراق في اجتماع وزراء الاعلام العرب اليوم بالقاهرة

2018/05/09 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعقد اليوم الاربعاء اجتماعات مجلس وزراء الاعلام العرب، بمقر الامانة العامة للجامعة العربية، في القاهرة، بحضور هيئة الاعلام والاتصالات العراقية.وسيناقش وزراء الاعلام العرب ثلاث قضايا مهمة تم اعتمادها من قبل القمة العربية التى عقدت مؤخرا فى السعودية، في مقدمتها اعتماد الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة في المنطقة العربية 2030، وكذلك اعتماد الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأميركي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى البند المتعلق بمشاركة جامعة الدول العربية كضيف شرف في الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2019.وقال مدير الادارة العامة للمجلس، فوزي الغول في تصريح صحفي ان "العراق حصد جوائز مهمة ستوزع اليوم الاربعاء خلال الاجتماع، مشيرا الى ان "تلك الجوائز تأتي بالتزامن مع اختيار بغداد عاصمة للاعلام العربي".واضاف، انه "سيتم تكريم تلفزيون العراق بجائزة التميز باعتباره اول تلفزيون عربي يبث منذ عام 1956 اضافة الى مرور 42 عاما لبث التلفزيون الملون في عام 1976".وأشار الغول الى انه "تم اعتماد هذه الجائزة من قبل مجلس وزراء الاعلام العرب، كما سيحصد جائزة التميز الاعلامي عن فئة المراسلين الاخباريين للمراسلة حلا عبد الهادي كما تم حصول برنامج {براءة اختراع} على جائزة أخرى".انتهى

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