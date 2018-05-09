صاروخ باليستي يدك معسكرا للدفاعات الجوية السعودية في جيزان

2018/05/09 | 09:35

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المعلومة/بغداد..

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، الأربعاء، صاروخا باليستيا من نوع بدر١ على معسكر الدفاعات الجوية في جيزان.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر عسكري قوله، إن “القوة الصاروخية استهدفت معسكر الدفاعات الجوية في جيزان بصاروخ باليستي من نوع “بدر1″، مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية”.

وكانت القوة الصاروخية أطلقت، مساء الأحد الماضي، دفعة من صواريخ بدر1 الباليستية على عدد من الأهداف الاقتصادية والحيوية في نجران.



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