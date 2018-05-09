الأربعاء 9 أيار 2018 م (23 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


صاروخ باليستي يدك معسكرا للدفاعات الجوية السعودية في جيزان
2018/05/09 | 09:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد..

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، الأربعاء، صاروخا باليستيا من نوع بدر١ على معسكر الدفاعات الجوية في جيزان.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر عسكري قوله، إن “القوة الصاروخية استهدفت معسكر الدفاعات الجوية في جيزان بصاروخ باليستي من نوع “بدر1″، مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية”.

وكانت القوة الصاروخية أطلقت، مساء الأحد الماضي، دفعة من صواريخ بدر1 الباليستية على عدد من الأهداف الاقتصادية والحيوية في نجران.

انتهى/25

www.almaalomah.com/wp-content/uploads/2018/03/صاروخ-يمن-السعودية-696x435
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صاروخ باليستي يدك معسكرا للدفاعات الجوية السعودية في جيزان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صاروخ باليستي يدك معسكرا للدفاعات الجوية السعودية في جيزان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بالصور.. عرض عسكري في ليبيا
⋙ العامري في حوار مع صحيفة بريطانية: سأتحرك نحو واشنطن بعد الانتخابات لتحقيق هدف مهم ان فزت برئاسة الحكومة
⋙ هل تبادل المالكي رسائل مع علاوي وبارزاني حول تشكيل الحكومة القادمة ؟
⋙ منح 3 جوائز للعراق في اجتماع وزراء الاعلام العرب اليوم بالقاهرة
⋙ الاتحاد الأوروبي: سننفذ التزاماتنا بموجب الاتفاق النووي
بالفيديو والصور
⋙ فيديو - بيتزي يتحدث عن أهمية معسكر إسبانيا ومواجهة الجزائر
⋙ فضل شاكر يغني "شبعنا من التمثيل" في أول عودة فنية (فيديو)
⋙ بالصور.. عرض عسكري في ليبيا
الأكثر شيوعا