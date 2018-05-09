2018/05/09 | 09:35
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. عرض عسكري في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع رووداو.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. عرض عسكري في ليبيا) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. عرض عسكري في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).