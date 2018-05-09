2018/05/09 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شورش خالد – كركوك ناو يقع المكون الكُوردي في المناطق المتنازع عليها تحت ضغط تراجع أصواته، وذلك اثر أحداث الـ16 أكتوبر السنة الماضية، وتداعيات إستفتاء استقلال كوردستان، وانتهاء سلطة الكورد في تلك المناطق، اضافة الى تشتت قوائمهم في الإنتخابات العراقية العامة الذي يعد سبباً رئيسياً لتراجعهم المرتقب.الحزبان الكورديان الرئيسيان (الديمقراطي الكرستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معركة الحصول على الاصوات في المناطق المتنازع عليها .. النقاط الضعف والقوة للقوائم الكوردية) نشر أولاً على موقع (كركوك ناو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معركة الحصول على الاصوات في المناطق المتنازع عليها .. النقاط الضعف والقوة للقوائم الكوردية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كركوك ناو).