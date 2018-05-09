الأربعاء 9 أيار 2018 م (23 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


معركة الحصول على الاصوات في المناطق المتنازع عليها .. النقاط الضعف والقوة للقوائم الكوردية
2018/05/09 | 10:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شورش خالد – كركوك ناو يقع المكون الكُوردي في المناطق المتنازع عليها تحت ضغط تراجع أصواته، وذلك اثر أحداث الـ16 أكتوبر السنة الماضية، وتداعيات إستفتاء استقلال كوردستان، وانتهاء سلطة الكورد في تلك المناطق، اضافة الى تشتت قوائمهم في الإنتخابات العراقية العامة الذي يعد سبباً رئيسياً لتراجعهم المرتقب.

الحزبان الكورديان الرئيسيان (الديمقراطي الكرستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معركة الحصول على الاصوات في المناطق المتنازع عليها .. النقاط الضعف والقوة للقوائم الكوردية) نشر أولاً على موقع (كركوك ناو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معركة الحصول على الاصوات في المناطق المتنازع عليها .. النقاط الضعف والقوة للقوائم الكوردية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كركوك ناو).


كامل التفاصيل في: كركوك ناو ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ نيمار يبدأ مفاوضاته مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان يحدد سعره النهائي
⋙ رحيل عدد من النجوم عن باريس سان جيرمان
⋙ تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام فياريال
⋙ بلدية البصرة يستضيف متصدر مجموعته في كرة الصالات
⋙ الحكومة اليمنية: قرار ترمب خطوة صحيحة لمنع إيران من زعزعة أمن المنطقة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو : المالكي يهدد بحرب اهلية بعد الانتخابات اذا لم يفوز!!!!
⋙ بالفيديو.. نواب إيرانيون "يحرقون" علم الولايات المتحدة خلال جلسة البرلمان
⋙ بالصورة.. خرائط غوغل تكشف وجود كائنات فضائية بصحراء مصر
الأكثر شيوعا