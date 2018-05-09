واع / افتتاح طريق شمال شرقي ديالى

2018/05/09 | 10:40

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09/05/2018 10:34:00 AM | عدد القراءات : 1

واع / ديالى

أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء ، إعادة إفتتاح طريق شمال شرقي المحافظة بعد يوم على إغلاقه من قبل متظاهرين.

وقال رئيس اللجنة الأمنية لناحية أبي صيدا عواد الربيعي في تصريح نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع)، إن "الطريق الرابط مابين المخيسة وبوذجة وابو كرمة بأطراف ناحية أبي صيدا شمال شرقي ديالى، والذي تم إغلاقه يوم أمس من قبل متظاهرين من أهالي أبو كرمة إحتجاجا على تكرار الحوادث الامنية في أطراف قريتهم بين الحين والآخر، تم إفتتاحه من جديد".

وأضاف أنه "تم إنهاء التظاهرة وإفتتاح الطريق أمام المارّة بعد تدخلات من قبل جهات حكومية وسياسية ورفع مطالب المتظاهرين الى الجهات المعنية وتلقيهم وعودا بتنفيذها خلال الفترة المقبلة".

وكان أهالي قرية ابو كرمة ضمن منطقة الوقف بأطراف ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى ، قد تظاهروا أمس الثلاثاء وقطعوا الطريق الرابط مع المخيسة، إحتجاجا على تكرار الخروقات واعمال العنف بحقهم من قبل إرهابيي داعش في البساتين ، وآخرها إستهداف موكب زفاف .

ت:ح.ك

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