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أمير الإزيديين في العالم يدعو الكورد الإزيديين للمشاركة في الانتخابات
2018/05/09 | 10:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وتوحيد أصواتهم

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