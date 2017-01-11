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ضبط مواد ممنوعة من الدخول في منفذ سفوان الحدودي
2018/05/09 | 10:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد ـ واع أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، ضبط مسافر عراقي حاول ادخال مواد ممنوعه في مركز سفوان الحدودي.

وقال مدير اعلام الهيئة جعفر كمر لوكالة الانباء العراقية (واع) ان “السلطات الجمركية في مركز سفوان الحدودي في محافظة البصرة تمكنت من اعتقال مسافرعراقي حاول تهريب مواد ممنوعة تضمنت اراكيل الكترونية ومعسل وفلتر اراكيل الكترونية […]

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