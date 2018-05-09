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ابل تعترف بوجود مشاكل في ايفون اكس
2018/05/09 | 10:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة أرسلت شركة ابل الامريكية وثيقة للمتاجر المعتمدة، تحدد من خلالها ما يجب فعله حين يواجه العملاء مشاكل تتعلق بتقنية التعرف على الوجه.

  وبذلك اعترفت أبل بشكل رسمي بوجود مشكلة خطيرة تعاني منها هواتفها الجديدة “آيفون X” .

وغضب عدد من العملاء ايفون اكس بسبب عدم اشتغال الخاصية ولا يمكن التعرف […]

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