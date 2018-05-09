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اعتقال متهمين بالقتل والاختطاف والسرقة والمخدرات في بغداد
2018/05/09 | 10:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز / بغداد أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة.

وقالت المديرية في بيان، تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إن “مفارزها القت القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل في منطقة باب الشيخ ومتهم اخر بقضية اختطاف واغتصاب طفلة اثناء تعاطيه مادة مخدرة […]

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