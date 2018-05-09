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زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال غربي باكستان
2018/05/09 | 10:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

اعلنت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية، اليوم الاربعاء، أن زلزالا بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال غرب البلاد، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

ونقلت صحيفة “دايلى اكسبرس” الباكستانية عن عارف الله خان المسئول بالإدارة قوله، إن “مركز الزلزال وقع بالقرب من مدينة بانو […]

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