2018/05/09 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..اعلنت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية، اليوم الاربعاء، أن زلزالا بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال غرب البلاد، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.ونقلت صحيفة “دايلى اكسبرس” الباكستانية عن عارف الله خان المسئول بالإدارة قوله، إن “مركز الزلزال وقع بالقرب من مدينة بانو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال غربي باكستان) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال غربي باكستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).