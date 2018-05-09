الرافدين يوجه دوائر ومؤسسات الدولة بتوطين رواتب موظفيها

2018/05/09 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … وجه مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، مؤسسات ودوائر الدولة كافة بتوطين رواتب موظفيها لدى المصرف والاستفادة من السلف والتسهيلات المالية المقدمة من قبل المصرف.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “عملية توطين رواتب موظفي الدولة يكون عبر إصدار أدوات الدفع الالكتروني والتي من خلالها يتم منح الموظف راتبه الكترونيا بعيدا عّن التعامل الورقي”.

وأضاف ان “هذه الخطوة تعود بالمنفعة على الموظف والتي من خلالها يتم توزيع السلف الشخصية له”.

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