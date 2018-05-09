2018/05/09 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفغانستان:دوي انفجارين جديدين في وسط العاصمة كابول..يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أفغانستان:دوي انفجارين جديدين في وسط العاصمة كابول وكالة صدى الاعلام للانباء.

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