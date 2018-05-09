الرافدين يوجه دوائر الدولة بتوطين رواتب موظفيها

2018/05/09 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وكالة انباء الطلبة وجه مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، مؤسسات ودوائر الدولة كافة بتوطين رواتب موظفيها لدى المصرف والاستفادة من السلف والتسهيلات المالية المقدمة من قبل المصرف.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /م وكالة انباء الطلبة// نسخة منه، إن “عملية توطين رواتب موظفي الدولة يكون عبر إصدار أدوات الدفع الالكتروني والتي من […]

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