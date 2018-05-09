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الحرس الثوري الايراني: خطوة واشنطن تؤكد ان تخصيب اليورانيوم لم يكن سوى ذريعة
2018/05/09 | 10:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

اكد القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري، اليوم الأربعاء, على ان “هذه الخطوة أكدت ان موضوع تخصيب اليورانيوم في ايران لم يكن سوى ذريعة.

وقال جعفري، في كلمة القاها خلال الملتقى الوطني لمهارات الجنود, نقلتها “فارس”، “أهنئ بانسحاب اميركا الشريرة من الاتفاق النووي الذي لم يكن ذات وجاهة […]

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