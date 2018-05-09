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رئيس قسم البحث والتحري في هيأة المنافذ يشرف على دخول البضائع في ميناء أم قصر
2018/05/09 | 10:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ وكالة انباء الطلبة ارسلت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، رئيس قسم البحث والتحري في الهيأة يرافقه عدداً من ضباط القسم الى منفذ مينام أم قصر الجنوبي والشمالي لغرض الاطلاع والمعاينة ميدانياً على المعاملات للبضائع والأرساليات بعد استلام هيأة المنافذ الحدودية للموانئ الجنوبية.

وذكر بيان للهيأة، تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه، ان “الوفد […]

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