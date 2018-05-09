اشتباكات بين الحشد الشعبي وداعش في جنوبي كركوك

2018/05/09 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 9 ماي 2018 - 10:54 ص

بغداد/شبكة أخبار العراق- جددت الاشتباكات العنيفة بين ميليشيات الحشد الشعبي ومسلحي تنظيم داعش، في وقت متأخر ليلة الثلاثاء، جنوب كركوك.ووقعت الاشتباكات على الطريق الرابط بين الحويجة والرياض جنوب غرب كركوك.وافاد مصدر أمني، أن المواجهات اندلعت بعدما نصب مسلحو داعش كمينا للحشد الشعبي على الطريق الرئيسي.مشيراً إلى أن المواجهات استمرت لوقت قصير قبل أن تنتهي، دون أن يتسنى معرفة حجم الخسائر البشرية في صفوف الطرفين.وسبق أن شهدت المنطقة ذاتها مواجهات بين فلول داعش والقوات المسلحة العراقية على الرغم من إعلان استعادة السيطرة على الحويجة بأكملها أواخر العام الماضي.وقبل أيام قليلة، قالت المصادر إن اشتباكات بين الحشد وداعش وقعت في بلدتي سليمان بيك وجبارة، خصوصاً بمحيط قرى الحفرية ومفتول واللقم، شمال شرق طورخورماتو، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة.وكان اللواء الركن مريوان علي، قائد قوات المساندة الثانية في الوحدة 70 بقوات البيشمركة (تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني) قال في وقت سابق ، إن «مسلحي داعش يسيطرون على كل القرى التابعة لمركز قضاء ديالى ويتجولون فيها بحرية».وكانت القوات العراقية ومليشيات الحشد الشعبي سيطرت على كركوك ومساحات واسعة من المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان أو ماتسمى بـ ‹المتنازع عليها› في هجوم شن في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 رداً على استفتاء أجراه إقليم كوردستان وحظي بالتأييد الساحق للاستقلال عن العراق.وقد تدهورت الأوضاع الأمنية في هذه المناطق بعد ذلك التاريخ وانسحاب قوات البيشمركة منها تفادياً للاصطدام مع القوات العراقية.

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