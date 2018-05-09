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سياسي سوري: الجيش أفشل محاولة إسرائيلية لتقديم دعم عاجل للإرهابيين
2018/05/09 | 10:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصف القيادي في اتحاد القوى السورية، الدكتور أحمد السعيد، القصف الإسرائيلي في ريف دمشق مساء أمس الثلاثاء، بأنه كان دعما سريعا وعاجلا للتنظيمات الإرهابية، ولكن الجيش العربي السوري أفشل هذا الدعم.

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