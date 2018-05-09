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بالفيديو.. نواب إيرانيون
2018/05/09 | 10:56
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عنوان الخبر المرسل:بالفيديو..

نواب إيرانيون "يحرقون" علم الولايات المتحدة خلال جلسة البرلمانhttp://www.skypressiq.net/l/36930

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. نواب إيرانيون "يحرقون" علم الولايات المتحدة خلال جلسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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