2018/05/09 | 10:56
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عنوان الخبر المرسل:بالفيديو..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. نواب إيرانيون "يحرقون" علم الولايات المتحدة خلال جلسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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عنوان الخبر المرسل:بالفيديو..
نواب إيرانيون "يحرقون" علم الولايات المتحدة خلال جلسة البرلمانhttp://www.skypressiq.net/l/36930
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. نواب إيرانيون "يحرقون" علم الولايات المتحدة خلال جلسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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