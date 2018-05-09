2018/05/09 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر:انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس انحساب بلاده من اتفاق إيران النووي، مشيراً إلى أنه سيوقع مذكرة للبدء في فرض عقوبات اقتصادية على النظام الإيراني.

وفي ختام التعاملات تراجع مؤشر "نيكي" بنحو 0.4% إلى 22408.9 نقطة.

كما هبط مؤشر "توبكس" عند 1772.9 نقطة بنسبة انخفاض 0.4%.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع الين أمام الدولار بنحو 0.6% إلى 109.73 ين.

فيما هددت إيران بإمكانية البدء "قريباً" بتخصيب اليورانيوم بوتيرة تفوق الماضي.

وفي بورصة طوكيو ارتفع سهم "تويوتا" بنحو 3.8% إلى 7424 ين وهو أعلى مستوى في 3 أشهر، وذلك بدعم تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة 21.90 مليار دولار في العام المالي للشركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسهم اليابانية تتراجع بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (موقع مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسهم اليابانية تتراجع بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).