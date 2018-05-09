الأربعاء 9 أيار 2018 م (23 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


مصرف الرافدين يوجه دوائر ومؤسسات الدولة بتوطين رواتب موظفيها
2018/05/09 | 11:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وجه مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، مؤسسات ودوائر الدولة كافة بتوطين رواتب موظفيها لدى المصرف والاستفادة من السلف والتسهيلات المالية المقدمة من قبل المصرف.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “صدى الاعلام” ، إن “عملية توطين رواتب موظفي الدولة يكون عبر إصدار أدوات الدفع الالكتروني والتي من خلالها يتم منح الموظف راتبه الكترونيا بعيدا عّن التعامل الورقي”.

وأضاف ان “هذه الخطوة تعود بالمنفعة على الموظف والتي من خلالها يتم توزيع السلف الشخصية له”.

اترك تعليق

pressiraq.net/wp-content/uploads/2018/05/مصرف-الرافدين-1-300x164
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يوجه دوائر ومؤسسات الدولة بتوطين رواتب موظفيها) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يوجه دوائر ومؤسسات الدولة بتوطين رواتب موظفيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).

كامل التفاصيل في: وكالة صدى الاعلام ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ نيمار يبدأ مفاوضاته مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان يحدد سعره النهائي
⋙ رحيل عدد من النجوم عن باريس سان جيرمان
⋙ تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام فياريال
⋙ بلدية البصرة يستضيف متصدر مجموعته في كرة الصالات
⋙ الحكومة اليمنية: قرار ترمب خطوة صحيحة لمنع إيران من زعزعة أمن المنطقة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو : المالكي يهدد بحرب اهلية بعد الانتخابات اذا لم يفوز!!!!
⋙ بالفيديو.. نواب إيرانيون "يحرقون" علم الولايات المتحدة خلال جلسة البرلمان
⋙ بالصورة.. خرائط غوغل تكشف وجود كائنات فضائية بصحراء مصر
الأكثر شيوعا