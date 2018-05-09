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الاعلام الامني: القبض على 3 ارهابيين جنوب الموصل
2018/05/09 | 11:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – واع أعلن مركز الإعلام الأمني القاء القبض على 3 ارهابيين في منطقة حمام العليل جنوب الموصل.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، إن “مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 ومن خلال كمين محكم تتمكن من القاء القبض على 3 ارهابيين في […]

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