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النفط تحدد عروض استثمار مصفى الكوت لغاية 14 حزيران
2018/05/09 | 11:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين- متابعة]قال بيان لوزارة النفط اليوم الأربعاء إن أمام المستثمرين المهتمين بالمنافسة على مشروع بناء مصفاة طاقتها 100 ألف برميل يوميا في الكوت حتى 14 يونيو حزيران لتقديم العروض.وتقام المصفاة جنوبي بغداد وهي واحدة من عدة مشاريع لمعالجة الخام يطرحها العراق في إطار خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات النفطية.والعراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول بعد السعودية.

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