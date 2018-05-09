2018/05/09 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان: أمريكا ستخسر بسبب قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أردوغان: أمريكا ستخسر بسبب قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: أمريكا ستخسر بسبب قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان: أمريكا ستخسر بسبب قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).