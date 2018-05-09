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أردوغان: أمريكا ستخسر بسبب قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران
2018/05/09 | 11:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أردوغان: أمريكا ستخسر بسبب قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

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