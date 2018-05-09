ثلاثة انفجارات متتالية تهز العاصمة الأفغانية كابول

2018/05/09 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة اعلنت الشرطة الأفغانية اليوم الأربعاء، حدوث ثلاثة انفجارات متوالية هزت العاصمة كابول.وقتل مدنيان وأصيب 19 آخرون اليوم الأربعاء، جراء هجوم بقذائف الهاون شنه مسلحو طالبان في إقليم ننجارهار شرق أفغانستان.ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، عن مسؤولين محليين أفغان قولهم أن الحادث وقع في مقاطعة باتي كوت.[…]

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