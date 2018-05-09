2018/05/09 | 11:05

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الأربعاء 9 مايو 2018 | 11:02 صباحاً

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جنايات بابل: السجن 7 سنوات لمعاون مدير التسجيل العقاري

بغداد/...أصدرت محكمة جنايات بابل ،الأربعاء، حكماً بالسجن سبع سنوات لمعاون مدير التسجيل العقاري إثر تلاعب المتهمة بأقيام عقارات مرهونة لأحد المصارف.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل قضت حكماً بالسجن سبع سنوات لموظفة تشغل منصب معاونة مدير التسجيل العقاري في بابل إثر شكوى حركها المصرف العراقي للتجارة / فرع النجف".

وأضاف بيرقدار أن "المتهمة تلاعبت بأقيام العقارات المرهونة لصالح المصرف مقابل منحه قروضاً لأشخاص ما سبب ضررا يقدر بـ(37) مليارا للمصرف"، لافتا إلى أن "الحكم جاء استنادا لأحكام المادة 340 بدلالة المادة 47 و48و49 من قانون العقوبات النافذ".انتهى 1

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