الأربعاء 9 أيار 2018 م (23 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


الجمارك تعلن ضبط مواد ممنوعة قادمة من الكويت في منفذ سفوان الحدودي
2018/05/09 | 11:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

اعلنت الهيئة العامة للكمارك مركز كمرك سفوان الحدودي في محافظة البصرة, يوم الاربعاء, وبالتعاون مع شرطة الكمارك عن ضبط  مواد ممنوعة من الدخول في منفذ سفوان الحدودي.

وذكر بيان للهيئة, تلقت اسيا الاخبارية, نسخة منه, ان “المواد  تضمنت (اراكيل الكترونية و معسل وفلتر اراكيل الكترونية ) مخفية في احدى السيارات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك تعلن ضبط مواد ممنوعة قادمة من الكويت في منفذ سفوان الحدودي) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك تعلن ضبط مواد ممنوعة قادمة من الكويت في منفذ سفوان الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).


كامل التفاصيل في: قناة آسيا الإخبارية ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ نيمار يبدأ مفاوضاته مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان يحدد سعره النهائي
⋙ رحيل عدد من النجوم عن باريس سان جيرمان
⋙ تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام فياريال
⋙ بلدية البصرة يستضيف متصدر مجموعته في كرة الصالات
⋙ الحكومة اليمنية: قرار ترمب خطوة صحيحة لمنع إيران من زعزعة أمن المنطقة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو : المالكي يهدد بحرب اهلية بعد الانتخابات اذا لم يفوز!!!!
⋙ بالفيديو.. نواب إيرانيون "يحرقون" علم الولايات المتحدة خلال جلسة البرلمان
⋙ بالصورة.. خرائط غوغل تكشف وجود كائنات فضائية بصحراء مصر
الأكثر شيوعا