الجمارك تعلن ضبط مواد ممنوعة قادمة من الكويت في منفذ سفوان الحدودي

2018/05/09 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..اعلنت الهيئة العامة للكمارك مركز كمرك سفوان الحدودي في محافظة البصرة, يوم الاربعاء, وبالتعاون مع شرطة الكمارك عن ضبط مواد ممنوعة من الدخول في منفذ سفوان الحدودي.وذكر بيان للهيئة, تلقت اسيا الاخبارية, نسخة منه, ان “المواد تضمنت (اراكيل الكترونية و معسل وفلتر اراكيل الكترونية ) مخفية في احدى السيارات […]

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