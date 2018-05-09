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اختفاء ناشط مدني بذي قار في ظروف غامضة
2018/05/09 | 11:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ذي قار/ الغد برس:أفاد مصدر محلي بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن ناشطا مدنيا اختفى بظروف غامضة في القضاء.وأخبر المصدر "الغد برس"، أن "الناشط المدني (فرج البدري) اختفى بظروف غامضة منذ يومين في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "ذويه قدموا بلاغا للأجهزة الأمنية تفيد باختفاء ابنهم بعد خروجه لدوامه الرسمي يوم أمس صباحا حيث إلى لم يعد إلى المنزل".

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وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية استنفرت كافة جهودها بحثا عن البدري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختفاء ناشط مدني بذي قار في ظروف غامضة ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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