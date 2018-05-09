الأمين العام للجامعة العربية: هناك ضرورة لمراجعة الاتفاق الدولي مع إيران

2018/05/09 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن هناك حاجة إلى مراجعة الاتفاق النووي مع إيران، لافتا إلى أن العنصر النووي ليس الوحيد المهم في أي اتفاق يجري التوصل إليه مع إيران.

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