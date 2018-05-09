بسبب غلاء الفنادق.. الاوكرانيون يفتحون منازلهم امام جماهير نهائي الابطال

2018/05/09 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادلجأ مواطنون أوكرانيون لوسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن استعدادهم لاستضافة مشجعين ينوون حضور نهائي دوري أبطال أوروبا، التي ستقام 26 مايو (أيار) الجاري في كييف، في منازلهم مجاناً، بعد أن بالغت الفنادق في زيادة أسعارها لحجز الغرف لديها، عشية المباراة المرتقبة.وخوفاً من أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى إلحاق الضرر بصورة أوكرانيا، بادر الطالب الأوكراني فيكتور كيليمار (27 عاماً) بتشكيل مجموعة على فيس بوك، يعرض من خلالها سكان محليون استضافة مشجعين لمشاهدة المباراة النهائية بين ريال مدريد وليفربول.

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