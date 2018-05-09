هدف رونالدو خلال الفترة المقبلة

2018/05/09 | 12:10

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هاي كورة -تناولت الماركا الإسبانية خطة رونالدو للفترة المقبلة حيث يعمل النجم البرتغالي على قدم وساق من أجل الهدف الاكبر وهو الوصول لنهائي دوري أبطال آوروبا أمام ليفربول في أتم جاهزية .

فقد أصيب رونالدو في الكاحل أمام برشلونة في كلاسيكو الجولة السادسة والعشرين من الليجا لكنه على الرغم من ذلك قد بدأ العمل عقب المباراة مباشرة من أجل التجهيز للنهائي الآوروبي حيث من المنتظر أن يشارك أمام فياريال في جزء من اللقاء في ظل رغبته في التواجد أمام الغواصات الصفراء لكن زيدان لن يدفع به منذ البداية على الأرجح حيث سيمنحه فترة من اللقاء ليبدأ به أساسيًا أمام ليفربول وهو الهدف الذي يعمل عليه البرتغالي .

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