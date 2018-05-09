الدوري الأميركي للمحترفين: غولدن ستايت وروكتس إلى نهائي الغربية

2018/05/09 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ويسافر ووريرز الاثنين لخوض المواجهة الاولى في نهائي الغربية على أرض روكتس الذي يحظى بأفضلية الارض في سبع مباريات، نظراً لتصدره ترتيب منطقته في نهاية الدور المنتظم.



وفي نهائي الشرقية، يلتقي كليفلاند كافالييرز وصيف الموسم الماضي مع الفائز من مواجهة بوسطن سلتيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز (3-1).

وتألق الموزع العائد من اصابة ستيفن كوري في الربع الثالث، ليقود غولدن ستايت إلى الفوز 113-104 وحسم نصف النهائي أمام ضيفه بيليكانز 4-1.

وسجل كوري 28 نقطة و8 تمريرات حاسمة و7 متابعات، وأضاف هدافه كيفن دورانت 24 نقطة وكلاي تومسون 23 نقطة ودرايموند غرين 19 نقطة و14 متابعة.

ولدى نيو أورليانز الذي اكتفى بفوز يتيم في هذه السلسلة، كان أنتوني ديفيس أفضل مسجل كالعادة مع 34 نقطة و19 متابعة، وأضاف الموزع جرو هوليداي 27 نقطة و11 تمريرة حاسمة و10 متابعات محققا "تريبل دبل".

وقاتل نيو أورليانز في الشوط الأول وأنهاه متأخراً بفارق ثلاث نقاط فقط 56-59.



لكن مع فورة كوري في الربع الثالث (36-19)، تقدم حامل اللقب مرتين في آخر ثلاث سنوات بفارق كبير لم ينجح لاعبو بيليكانز في تعويضه.

وتألق كوري من خارج القوس فسجل سلات بعيدة رائعة رفع بعد احداها الفارق الى 81-60.

ووصل الفارق في احدى فترات الربع الثالث إلى 26 نقطة، لكن لاعبي المدرب ستيف كير سمحوا للضيوف بتقليص الفارق إلى 7 نقاط (107-100) قبل 1.43 دقيقة على نهاية الوقت.

لكن غرين سجل كرتين متأخرتين حسمتا المواجهة لفريقه، وقال بعد المباراة "شعرنا بأن المباراة بين أيدينا.



تعرضنا للإرهاق والتشويش قليلا فلم ننه المباراة بالطريقة التي اردناها".

وتابع "لكن شباننا بلغوا نهائي المنطقة للعام الرابع تواليا، لذا يجب أن يكونوا فخورين بأنفسهم".

وكان المدرب كير سعيداً بأداء كوري الذي استعاد لياقته الكاملة بعد اصابة في ركبته وخاض 37 دقيقة "اذا كان قادراً على خوض 37 دقيقة في البلاي اوف، فأعتقد انه بحال جيدة.



يبدو أنه عاد (إلى مستواه)".

بول على القمة

وفي تكساس، سجل الموزع كريس بول 41 نقطة، وقاد هيوستن روكتس إلى حسم سلسلته مع يوتا جاز 4-1 بعد فوزه عليه 112-102 في المباراة الخامسة.

وسجل بول 20 من نقاطه في الربع الأخير، واضاف 10 تمريرات حاسمة و7 متابعات.

ونجح بول (33 عاماً)، لاعب نيو اورليانز هورنتس ولوس انجليس كليبرز السابق، في بلوغ نهائي الغربية للمرة الأولى في مسيرته.

وأشاد نجم روكتس جيمس هاردن الذي اكتفى بتسجيل 18 نقطة، بأداء بول "لم يكن معقولا.



خرج وسيطر على المباراة.



وضعنا كلنا وراءه في الربع الاخير وقال "اسمعوا- سأتولى الأمر.



هذا اداء كبير".

وتابع "كانت لديه هذه النظرة في عينيه.



واذا كانت لديه تلك النظرة فهناك مشكلة".

وخفف بول من أهمية عرضه الرائع ولو ان نقاطه الـ41 كانت الأعلى له في الأدوار الاقصائية "كان الأمر ممتعا.



لا يتعلق الأمر بالنقاط، بل بسير المباراة".

وقاد بول هيوستن إلى بر الأمان 4 ثلاثيات توالياً في الربع الأخير (8 من 10 محاولات من خارج القوس في المباراة)، ثم سجل سلة اخرى رفع بها الفارق الى 107-98 قبل دقيقتين على نهاية الوقت.

وأضاف المخضرم بي جاي تاكر 19 نقطة للفائز بينها 5 ثلاثيات، علما بان روكتس سجل 18 ثلاثية في المباراة من 39 محاولة، مقابل 10 من 28 لجاز الذي سجل له دونوفان ميتشل 24 نقطة والبديل اليك بوركس 22 نقطة.

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