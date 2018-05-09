بواتينج: مشاركتي في كأس العالم ليست في خطر

2018/05/09 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر أكد جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونخ، أنه سيشارك مع المنتخب الألماني في كأس العالم المقبلة بالرغم من إصابته.

وكان بواتينج تعرض للإصابة في لقاء بايرن ميونخ وريال مدريد بألمانيا ولم يشارك مع فريقه منذ ذلك الحين.

وقال بواتينج على هامش تقديم قميص بايرن ميونخ الجديد: "لا أعتقد أن كأس العالم في خطر ولكن يجب أن أبقى حذر".



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وأضاف: "لا أنوى أن أخاطر واستعجل المشاركة".

وأتم: "المدير الفني يعرف أنني أريد أن أكون حاضرا وأن الأمر تواجدي في المونديال واقعي".

وتبدأ منافسات كأس العالم في الرابع عشر من يونيو المقبل.





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