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ريال مدريد حدد
2018/05/09 | 12:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن نادي ريال مدريد حدد رقم قميص لاعب ليفربول، محمد صلاح، في ظل تصميم النادي الملكي على خطف النجم المصري في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

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