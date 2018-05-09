2018/05/09 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن نادي ريال مدريد حدد رقم قميص لاعب ليفربول، محمد صلاح، في ظل تصميم النادي الملكي على خطف النجم المصري في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

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