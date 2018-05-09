داني الفيس قد يغيب عن منونديال روسيا

2018/05/09 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة تعرض ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم داني ألفيس لإصابة مقلقة في الركبة، خلال مباراة فريقه ضد ليزيربيي، يوم أمس الثلاثاء، في نهائي كأس فرنسا.ووفقا لعدة وسائل إعلام برازيلية، منها محطة سبورت إنتراتيفو، فإن التشخيص المبدئي للإصابة، كان سلبيًا، استنادا للمعلومات التي كشفها مقربون من اللاعب.وقالت شبكة يونيفيرسو […]

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