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محافظ النجف يؤكد عدم اتخاذ قرار بتعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة غداً
2018/05/09 | 12:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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