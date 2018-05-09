المياحي: سنحرر الهيئات من هيمنة الحزب الواحد من أجل ان تتصدى الكفاءات لها

2018/05/09 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد محمد جميل المياحي الناطق الرسمي لقائمة تيار الحكمة الوطني {118}، ان الحكمة سيتبنى تحرير الهيئات المستقلة والوكالات والدرجات الخاصة من هيمنة الحزب الواحد".وقال المياحي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن "احدى اهم القضايا التي ستتبناها قائمة الحكمة هي تحرير الهيئات المستقلة والوكالات والدرجات الخاصة من هيمنة الحزب الواحد، وفتح المجال امام الكفاءات العراقية من اخذ دورها في التصدي لها".وبين ان "أهم تلك المواقع التي سنعمل على تشكيلها مع تشكيل الحكومة بعيداً عن المحاصصة هي، {الامانة العامة لمجلس الوزراء، البنك المركزي العراقي، أمانة بغداد، هيأة النزاهة، هيأة الحج والعمرة، جهاز المخابرات الوطني، جهاز الأمن الوطني، هيأة الاعلام والاتصالات، وشبكة الاعلام العراقي".وتابع المياحي "فضلا عن عشرين هيأة أخرى وعشرات الدرجات الخاصة وجميعها تخضع للتعيين بالوكالة، وهي أحد أهم ملفات الفساد الاداري الذي ينخر الدولة العراقية".انتهى

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